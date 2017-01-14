Вооруженные силы Ирака взяли под полный контроль населенные пункты в юго-восточном направлении Мосула, сообщает агентство «Анадолу».

Командующий операциями в Мосуле Абдуламир Яруллах сообщил, что контроль над юго-восточными зонами Мосула обеспечен при поддержке Федеральный полицеских сил, сил коалиции и ВВС Ирака.

Юго-восток Мосула состоит из районов Палестины, Сомар, Мисак, Восточной Ярымджа и других.

Сообщается, что иракская армия за последние 24 часа очистила от ИГИЛ несколько кварталов на севере Мосула, в том числе и Мосульский университет.