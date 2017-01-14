В последние дни в Джалилабаде возобновилась активность в оползневых зонах.

Как сообщает АПА, на возвышенностях вдоль автомобильной дороги Джалилабад-Джанган-Солтанкенд, крупные пласты земли, оторвавшись в результате оползня, постепенно движутся к дороге.

Помимо этого, на участках этой же дороги проходящей по склонам, из-за оползня образовались крупные трещины в асфальтовом покрытии. На некоторых участках асфальтовое покрытие полностью просело. В результате этого сильно сузилась проезжая часть дороги.

В селе Джанган Джалилабадского района также возросла угроза оползня. Это подтвердил председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Видади Довлатов.