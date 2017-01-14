В Сан-Франциско американец Вэб Джонсон вернул в библиотеку книгу, которую 100 лет назад взяла его прабабушка, передает Газета.ру со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Сообщается, что прабабушка Джонсона взяла сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» из библиотеки в 1917 году, однако скончалась за неделю до того, как истек срок ее возвращения.

Мужчина обнаружил библиотечную книгу в 1996 году, но не вернул ее в библиотеку сразу, посчитав, что спустя столько лет она перешла в семью.

Возвращая книгу работникам библиотеки, Джонсон признался, что чувствует вину за то, что намеренно не возвращал сборник в библиотеку более 20 лет.

«Я виновен. Я знаю это. Виновен, виновен, виновен», — посетовал он.

Руководство библиотеки не стало взыскивать штраф за просрочку.