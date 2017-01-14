Папа Римский Франциск принял президента частично признанной Палестины Махмуда Аббаса в Ватикане, передает Газета.ру.

Сообщается, что беседа понтифика и Аббаса продолжалась 23 минуты, стороны обменялись подарками.

Основной темой беседы стало открытие палестинского посольства при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер частично признанного государства.

«Это знак того, что папа любит палестинский народ и любит мир», — сказал Аббас по итогам беседы с папой Римским.