Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) совместно с ведомством по охране Конституции (БФФ) представила правительству доклад, в котором утверждается, что Россия намеренно подрывает единство США и Евросоюза. Об этом передает Газета.ру со ссылкой на Spiegel.

Доклад основывается на расследовании спецслужб, и был создан по указу правительства, запросившего анализ активности России из-за попытки взлома структур германского бундестага в 2015 году и дела девочки Лизы в начале 2016 года.

В докладе, как сообщает издание, спецслужбы приходят к выводу, что в государствах ЕС уже много лет наблюдается российское влияние.

При этом, отмечает Spiegel, Москва намеренно пытается, особенно в западных странах, обострить существующие социальные конфликты, а также стремится поставить под сомнение идею тесного союза ЕС с США.

Как утверждается, правительство Германии еще не решило, в какой форме сообщить об итогах работы разведки парламенту и общественности.