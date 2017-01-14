Китайский лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка (пиньинь), скончался в Китае в субботу, 14 января.

Накануне он отметил свое 111-летие.

Югуан родился в 1906 году в Чанчжоу (провинция Цзянсу). Он свободно говорил на английском, японском и французском языках. Свою работу над пиньинем лингвист начал в 1955 году, а в 1958-м транскрипция была утверждена Всекитайским собранием народных представителей — высшим законодательным органом КНР.

С 1979 года пиньинь используют во всех странах мира как официальную латинскую транскрипцию китайского языка.