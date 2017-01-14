Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Зангиланский РОП задержали торговцев, занятых незаконной продажей огнестрельного оружия, сообщили в субботу в пресс-службе МВД.

Сотрудники Управления и Зангиланского РОП задержали в Гяндже жителя Кельбаджарского района Зейналабдина Азимова во время продажи автомата АК и 17 патронов к нему за 2 тысячи манатов. Азимов был ранее неоднократно осужден по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

В своих показаниях задержанный признался, что контрабандно ввез в страну автомат и боеприпасы и хотел продать их, передает Тренд.

Сотрудники Управления и Газахского РОП провели еще одну оперативно-розыскную операцию, во время которой был задержан еще один торговец оружием. Так, во время продажи автомата АК, магазина и 11 патронов за 1 тысячу манатов был задержан житель Газахского района Самир Зульфугаров.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные по установлению, задержанию и привлечению к ответственности других участников преступления продолжаются.