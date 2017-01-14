За счет обеспечения нормальной жизнедеятельности больных талассемией в Республиканском центре талассемии за последние 10 лет показатель смертности от этой болезни сократился в 5 раз.

Как сообщили АПА в Минздраве, в настоящее время в данном центре получают постоянное лечение более 2800 больных. С момента начала проведения в Республиканском центре талассемии операций по трансплантации костного мозга (радикальный метод лечения наследственных заболеваний крови) была осуществлена пересадка костного мозга 42 ребенку, в том числе 30 больным талассемией, 12ольных. 2800 емя в данном центре проходят постоянноенормальной жизнидеятьельности больных талассемией онкогематологическим больным. Самому маленькому из этих больных было 2 года, самому взрослому – 19 лет.

В результате повышения уровня медобслуживания, предоставляемого 1541 больному гемофилией, в рамках госпрограммы было достигнуто улучшение качества их жизни и сокращение случаев смерти от этой болезни.