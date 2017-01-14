Стало известно, в какой стране скрывается обвиняемый в убийстве в Сальяне бывший полицейский.

Ровшан Джавадов, обвиняемый в убийстве в ноябре 2015 года некоего Эльчина Гасымова и попытке закопать его тело во дворе своего дома, скрывается в Будапеште (Венгрия).

В настоящее время правоохранительные органы Азербайджана ведут переговоры с соответствующими структурами Венгрии по задержанию Р.Джавадова.

Отметим, тело пропавшего в ноябре прошлого года 26-летнего жителя Сальянского района Гасымова Эльчина Миргалам оглу было найдено во дворе жителя района Джавадова Ровшана Джавад оглу.

Ровшан Джавадов является бывшим сотрудником полиции.

Как сообщили АПА в отделе полиции Сальянского района, в результате проведенного на основании поступившей информации расследования, было установлено, что убийство совершил житель района Ровшан Джавадов. После того, как Р.Джавадов убил Э.Гасымова, он закопал тело во дворе своего дома и уехал из страны.

В настоящее время он скрывается за границей.

Ровшан Джавадов является братом бывшего заместителя председателя муниципалитета Сальянского района Рафига Джавадова.

Согласно информации пресс-службы МВД, 11 ноября 2015 года житель Сальянского района Гасымов Эльчин Миргалам оглу ушел из дома и не вернулся.

Останки тела Э.Гасымова были эксгумированы.

Несколько дней назад находящийся в армии сын Р.Джавадова Агаджавад Джавадзаде был отозван. Он обвиняется по статье 307.3 (Недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) УК.