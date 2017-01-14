Воскресенье, 15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром в некоторых местах — изморось, вечером ожидается дождь, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В столице прогнозируется южный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-4°С тепла, днем 7-10°С тепла, в Баку ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами будет туман. Вечером в восточных районах вероятны дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла, в горах ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.