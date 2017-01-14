Большинство россиян, принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение», заявили, что считают свою страну свободной , развитой и передовой. Такого мнения придерживаются 70 и 65 процентов респондентов соответственно. Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Интерфакс».

Еще 58 процентов опрошенных назвали Россию богатым государством. При этом 33 процента придерживаются прямо противоположного мнения. В то же время, отвечая на вопрос о том, какой страной Россию считают в мире, 70 процентов респондентов выразили уверенность, что богатой, 60 процентов, что передовой и 56 процентов, что свободной.

Также большинство участников исследования полагает, что мировое сообщество уважает (73 процента) и боится (86 процентов) Москву. 67 процентов опрошенных заявили, что влияние России в мире в последнее время растет. Говоря об отношении к Москве, большинство респондентов заявили, что оно скорее плохое, чем хорошее (48 процентов против 42).

Опрос проводился в 104 населенных пунктах России 24-25 декабря. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.