Иран обеспокоен сближением Турции и России по сирийскому вопросу. Об этом агентству Anadolu заявил источник в МИД Турции, пожелавший остаться анонимным.

Дипломат отметил, что после разрешения кризиса со сбитым российским Су-24 Москва и Анкара стали взаимодействовать по ситуации в Сирии, но это вызвало недовольство Тегерана.

По словам источника, иранская сторона решительно отвергла утверждения о том, что в недавнем авиаударе по расположению турецких военнослужащих использовались беспилотники иранского производства.

«Тегеран недоволен [турецкой военной] операцией «Щит Евфрата», поскольку хочет, чтобы события в регионе разворачивались по сюжету Ирана, а не Турции», — отметил дипломат.