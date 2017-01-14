Мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $55,45 за баррель.
Стоимость нефти марки WTI упала до $52,37 за баррель.
Мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $55,45 за баррель.
Стоимость нефти марки WTI упала до $52,37 за баррель.
Дата: 2017/01/14 11:31
Раздел: Экономика
Просмотров:
166
Статистика знает все
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 16 января 2017 года установлен на уровне
Азербайджанская нефть подорожала
Манат продолжает падение
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 января.
Доллар подорожал
Центробанк Азербайджана на сегодняшнем валютном аукционе внедрит новые правила продажи
В 2017 году прогноз по суверенному рейтингу страны будет негативным.