Около 82% американцев считают Россию серьезной угрозой для США.

Как передает Газета.Ru, об этом говорится в опросе, проведенном социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

Отмечается, что число американцев, видящих в России угрозу, за год выросло на 6%.

Кроме того, сообщается, что большинство граждан США опасаются России больше, чем Китая и Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее аналитики Национальной разведки США заявили, что риск возникновения межгосударственных конфликтов является наивысшим со времен «холодной войны».