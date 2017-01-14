Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 38 раз, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, — позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Коханаби Товузского района, с позиций безымянных высот на территории Красносельского района, — позиции, расположенные в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.