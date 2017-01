Американская певица Мадонна анонсировала свое участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом певица написала в Twitter.

К посту Мадонна приложила фотографию лобка с выбритой эмблемой фирмы Nike, что, видимо, должно служить призывом к действию, ведь слоган компании – «Just do it».

Как сообщает Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Фотография появится в следующем выпуске издания.

Yasssssssss! Just Do it! @Nakid_Magazine 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ 1 Million Women’s March!! Be There!! pic.twitter.com/YMBIpUG2Vf

— Madonna (@Madonna) 12 января 2017 г.