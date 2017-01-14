Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает Интерфакс. News. Их дело рассматривалось восемь месяцев.

Суд отказался взыскать с бывшей супруги актера 100 тысяч долларов за то, что она якобы затягивала процесс. Зато Деппу придется заплатить Херд семь миллионов долларов, которые пойдут на благотворительность. Экс-супруге также достались два йоркширских терьера, Пистоль и Бу, и конь Эрроу. Деппу же отошла большая часть раритетной автоколлекции, включая Chevrolet Corvette 1958 года и мотоцикл Triumph 1949 года.

Актриса подала на развод в мае, обвинив мужа в физическом насилии. Суд запретил Деппу приближаться к Херд, а тот заявил, что супруга хочет нажиться на бракоразводном процессе. Актеры были женаты чуть больше года.