Полицейские Чикаго систематически нарушают права жителей города, превышая свои полномочия, особенно в отношении афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки, говорится в докладе министерства юстиции США, передает Би-би-си.

Как отмечается в документе, подробное расследование деятельности полицейского департамента Чикаго выявило, что многие жители города сталкиваются с недостойным поведением стражей порядка.

«Недостаток доверия и ответственности плох не только для жителей, он также плох для достойных полицейских, которые пытаются делать свою работу честно и эффективно», — заявила генпрокурор США Лоретта Линч.

Одной из причин ухудшения работы полиции названы недостатки в подготовке стражей порядка.

В мае прошлого года был опубликован доклад, в котором также отмечалось, что полиция Чикаго подвержена расизму и в течение десятилетий ущемляла права темнокожих жителей США и латиноамериканцев.

Годом ранее мэр Чикаго Рам Эмануэль учредил специальную комиссию для оценки ситуации в полиции города. Причиной стали массовые протесты после нескольких громких убийств полицией афроамериканцев.