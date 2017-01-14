В 2016 году цены на рынке недвижимости Баку в долларовом эквиваленте снизились на 31,53 процента, сообщил Тренд генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в декабре цены продолжили снижение и уменьшились в долларовом эквиваленте на 3,68 процента.

«В декабре незначительный рост наблюдался только на рынке первичного жилья, где цены в долларовом эквиваленте выросли на 0,48 процента. За год же данный рынок сократился в долларовом эквиваленте на 13,47 процента. На рынке вторичного жилья в декабре цены в долларовом эквиваленте снизились на 7,21 процента, а в течение года — на 32,69 процента», — сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, снижение наблюдалось и на земельном рынке столицы. Так, сказал эксперт, в декабре цены на рынке в долларовом эквиваленте снизились на 3,28 процента, а за год — на 32,06 процента. А на рынке коммерческих объектов в декабре цены сократились на 4,92 процента, а за год — на 81 процент.

«Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке аренды. Так, аренда жилья в декабре подешевела в долларовом эквиваленте на 3,35 процента, а в течение 2016 года — на 22,27 процента. Рынок аренды коммерческих объектов сократился в декабре на 2,31 процента, за год же цены на нем снизились на 36,88 процента», — сказал эксперт.

По его словам, в отличие от цен в долларах, в манатном эквиваленте рынок в основном демонстрировал рост.

«В манатном эквиваленте снижение наблюдалось только на рынке вторичного жилья — на 2,94 процента в декабре и 13,68 процента — в течение года. На рынке коммерческих объектов в декабре цены в манатном эквиваленте не изменились, но за год они выросли на 2,6 процента. Рынок первичного жилья в манатном эквиваленте вырос соответственно на 5,1 и 49,99 процента, земельный рынок — на 2,28 и 19,06 процента, рынок аренды жилья — на 2,29 и 27,94 процента, а рынок аренды коммерческих объектов — на 2,18 процента и 9,41 процента соответственно», — сказал Ибрагимов.