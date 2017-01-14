Казахстан, несмотря на то, что является союзником Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не должен и не будет ее поддерживать в случае обострения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считает казахстанский политолог, руководитель Фонда имени Алтынбека Сарсенбаева Айдос Сарым.

«Эта структура ни в коем разе не является целостной организацией. У каждой страны, которая туда входит, помимо заявленных целей, есть еще масса неафишируемых, иногда противоречащих друг другу интересов, целей, задач. Поэтому глупо говорить о том, что ОДКБ в полном составе кинется за какого-нибудь своего члена воевать», — сказал Сарым в интервью агентству Trend.

По его словам, если говорить о сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, то оно очень невелико — товарооборот между странами составляет порядка 1,5 – 2 миллиона долларов. При этом, по его словам, Азербайджан для Казахстана — братская страна, товарооборот с Азербайджаном доходит до 200 миллионов долларов, начинает расти туризм, страны сотрудничают в рамках многих других интеграционных союзов и организаций, которые выглядят более перспективно, чем ОДКБ.

«ОДКБ, по крайней мере для Казахстана, это организация мирного развода с Россией. Поэтому Казахстан не будет участвовать на стороне Армении против Азербайджана. Какие-то дипломатические мероприятия, посредничество возможны, но не более», — сказал Сарым.

Кроме того, политолог напомнил, что Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, и партнеры по ОДКБ не несут никаких обязательств перед Арменией по этому конфликту.

Сарым также отметил, что ОДКБ никоим образом не является прообразом НАТО или Варшавского блока и не стоит ждать от нее каких-то значительных действий и в других вопросах.

«У ОДКБ не такие длинные руки. Это было видно на примере конфликта в Оше в Кыргызстане, когда Россия ничего не смогла сделать, хотя Кыргызстан тоже является членом ОДКБ. Были какие-то советы и определенная помощь, но не более того», — сказал политолог.

Эксперт также напомнил, что уже больше года в ОДКБ не могут назначить нового генсека, пост которого в соответствии с ротацией должен занять представитель Армении.

«Я так понимаю, что Беларусь и Казахстан потихоньку саботируют назначение. Согласно уставу ОДКБ, генсека должны назначать при участии всех сторон. Но получается, что каждый саммит, на котором должно быть назначение, какая-то делегация игнорирует. Сначала был Казахстан, потом Беларусь», — сказал Сарым.

По его словам, причиной нежелания видеть армянского представителя во главе ОДКБ являются прочные связи Казахстана с Азербайджаном, а Беларусь, помимо связей с Баку, ведет свою игру с Россией, связанную с транзитом и другими вопросами.