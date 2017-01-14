Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять введенные Бараком Обамой антироссийские санкции «по крайней мере, в течение какого-то времени». Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

В то же время Трамп отметил, что не исключает их отмены в будущем.

«Если вы можете работать вместе, и если Россия действительно помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», — сказал он.

Трамп также заявил, что готов встретиться с президентом России после своей инаугурации.

«Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь», − отметил Трамп.

Избранный президент подчеркнул, что готов встретиться с Путиным после инаугурации.