Команды из непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» никогда не принимали участия в международном фестивале КВН в Сочи.

Об этом сообщил РИА Новости ведущий КВН, генеральный директор ООО «ТТО АМИК» Александр Александрович Масляков, комментируя негативную реакцию Баку на сообщения о приглашении команд из НКР на фестиваль.

Ранее СМИ сообщили о приглашении команд «С хлебом и солью» и «Деле-Яман» из т.н. «НКР» на международный фестиваль КВН в Сочи. Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что это приглашение противоречит партнерству с РФ.

«Команды из «НКР» никогда не принимали участия в международном фестивале. За все дни редакторских просмотров не было ни одного кавээнщика, который бы представлял Нагорно-Карабахскую республику или яро бы проявлял позицию по этому вопросу», — сообщил Масляков.

Он добавил, что приглашения на фестиваль автоматически рассылаются пользователям, зарегистрированным на сайте КВН.