В Шамкире 20-летний Анар Лятифли нанес ножевые ранения 24-летнему Магомеду Магомедову, сообщает издание Haqqin.az со ссылкой на телеканал ARB.

Раненого доставили в Центральную больницу района, где после операции его разместили в реанимационном отделении. Врачи расценивают его состояние как среднетяжелое.

По сведениям полиции района, молодые люди поспорили из-за того, что М.Магомедов не пригласил А.Лятифли на свою свадьбу, которая состоялась три дня назад.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.