Представители семьи Аветисянов обжаловали вердикт Апелляционного суда Армении по делу российского солдата Валерия Пермякова, убившего семью в армянском Гюмри и осужденного за это преступление, в Кассационном суде, — заявил сегодня представитель правопреемников потерпевшей стороны правозащитник Артур Сакунц.

«Решение Апелляционного суда мы до сих пор не получили. Однако на информационном сайте Судебного департамента уже есть официальная информация касательно решения Апелляционного суда. Мы направили в Кассационный суд жалобу 12 января», — сообщил Сакунц, передает РИА Новости.

Напомним, Апелляционный уголовный суд Армении 19 декабря 2016 года оставил без изменений приговор суда первой инстанции, отклонив жалобы по делу Пермякова. Представители правопреемников потерпевших Артур Сакунц и Араик Залян ходатайствовали об отправке дела в нижестоящую судебную инстанцию на новое расследование. Адвокат правопреемников потерпевших Арамазд Кивирян ходатайствовал о новом расследовании для рассмотрения иска правопреемников потерпевших к России с требованием о возмещении нематериального ущерба.

Покинувший с оружием расположение 102 российской военной базы в Гюмри военнослужащий Валерий Пермяков 12 января 2015 года расстрелял семью Аветисянов из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. Пермяков в тот же день был задержан при попытке перехода в Турцию. Российский гарнизонный военный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия.