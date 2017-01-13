В Баку в прошлом году 17 сотрудников органов прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом было сказано на расширенном оперативном совещании, посвященном обсуждению работы, проделанной в 2016 году, а также предстоящих задач, которое состоялось в пятницу в прокуратуре столицы.

На совещании от сотрудников органов прокуратуры города потребовали добросовестно и точно соблюдать трудовую, служебную и исполнительскую дисциплину. Было отмечено, что в отчетный период 17 сотрудников органов прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения дисциплины.

Пятеро из них были уволены из органов прокуратуры, один — освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении Бакинской городской прокуратуры.