В Турции задержаны два предполагаемых сообщника террориста, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле.

Как передает АПА, об этом сообщает передает Haberturk.

По данным канала, полиция задержала гражданина Китая уйгурского происхождения Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».