В декабре 2016 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане повысились на три процента по сравнению с ноябрем, сообщает в пятницу Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары в декабре по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 4,1 процента, на непродовольственные товары — на 2,2 процента, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 2,4 процента.

В 2016 году цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 12,4 процента по сравнению с 2015 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 14,7 процента, на непродовольственные товары — на 16,7 процента, стоимость платных услуг увеличилась на 5,8 процента.

В течение месяца в Азербайджане был зафиксирован рост цен на рис, муку, гречку, макаронную продукцию, мясо кур, говядину и баранину, рыбную продукцию, молочные изделия, колбасные изделия, яйца, сыр, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, яблоки, груши, айву, бананы, хурму, киви, апельсины, мандарины, капусту, зелень, картофель, свеклу, лук, чеснок, гранаты, помидоры и огурцы.

При этом было зафиксировано снижение цен на лимоны, табачные изделия и морковь. Цены на другие продукты питания не претерпели серьезных изменений.

В группе непродовольственных товаров в декабре выросли цены на ткани, одежду и обувь, стройматериалы, мебель, домашнюю утварь, ковры и прочие напольные покрытия, домашний текстиль, ювелирные изделия, стекольную продукцию, посуду и столовые приборы, бытовые приборы, телевизоры, телефоны и фотоаппараты, компьютеры, канцелярские товары, легковые автомобили и запчасти для них. Серьезных изменений в стоимости другой непродовольственной продукции не наблюдалось.

В течение декабря выросла стоимость электроснабжения, аренды жилья, ремонта бытовых приборов, мебели, домашней утвари и автомобилей, международных пассажироперевозок воздушным и железнодорожным транспортом, зарубежных туров, услуг парикмахерских, стоматологических и косметических услуг. Стоимость других платных услуг не изменилась.