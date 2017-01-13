Министерство молодежи и спорта выразило протест международной федерации в связи с участием двух представляющих т.н. «Нагорно-Карабахскую Республику» команд на фестивале «Клуба веселых и находчивых» в Сочи и телеканалу, вещавшему КВН.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

По ее словам, сегодня международная федерация должна выразить отношение по этому поводу: «Либо команды должны представлять Азербайджан от Ханкенди, либо – быть отстранены от соревнований. В противном случае, азербайджанская команда обладает правом отказаться от участия в соревновании. Руководство международной федерации проинформировано по этому поводу».

С.Мамедова заявила, что Азербайджан долгие годы участвовал в КВН и достигал успехов.