«Сказанное про меня Народной артисткой Мединой Алиева совершенно не верно. Медина Адлиева уволилась по собственному желанию, причину я не знаю».

Об этом в АПА сообщила художественный руководитель Театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Он сообщила, что озвученные М.Алиевой обвинения беспочвенны: «На данный момент творческие дела в театре в полном порядке, работы ведутся на высоком уровне. Артисты занимаются творчеством, готовятся выступления. Мне кажется, что причина ухода Медины Алиева в другом, но это мне не известно. Если я ей не нравлюсь, то это ее проблемы. Кто-то уходит из театра, кого-то берут на их место. Это нормальный творческий процесс. Например есть те, кто уволился из-за смены места жительства, кто-то вышел на пенсию. Я работаю художественным руководителем больше года. Почему она решила уйти сейчас я не знаю. Может быть, она не хочет работать? Поэтому и говорит, что ей не дают работать. Я давала ей работу, но не могу понять почему она так поступила».

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Народная артистка, балетмейстер Медина Алиева уволилась из Театра оперы и балета.

Об этом АПА сообщила сама Медина Алиева.

Она сообщила, что официально уволилась 11 января: «В театре создали такую обстановку, что я вынужденно написала заявление об уходе. Причина в том, что они не хотят, чтобы я работала. Наверное, мешаю. Они не позволяют мне — народной артистке, работать. Они назначили молодую Камиллу Гусейнову художественным руководителем. У нее есть должность и в театре и в Академии Хореографии… Мне открыто сказали, что у тебя нет шансов остаться. Директор не позволял мне заниматься творчеством.

Я не хочу должностей, мое желание –это чтобы наш балет развивался. Потому что я отдала жизнь этой профессии. Просто в театре нет здоровой конкуренции. Я не могу молчать, когда вижу непрофессионализм. А когда я говорю, они мне горят, что вычтется из твоей зарплаты, ты получаешь пенсию и т.д.я получаю пенсию и зарплату не из чьего то кармана, а от государства. За последнее время из нашего театра уволилось 14 человек. Заслуженная артистка Рима Искендерова, Пярвин Наджафова, Интигам Мамедов и другие. Я 15-й человек, который увольняется после назначения Камиллы Гусейновой художественным руководителем».

Отметим, что М.Алиева работает в Театре оперы и балета с 1983 года. Народная артистка Азербайджана (2002), Персональный пенсионер Президента (2008). Лауреат премий «Золотой Дервиш» и «Хумай».

Народная артистка Назакят Теймурова также уволилась из театра.