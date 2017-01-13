Подозреваемый в расстреле клиентов клуба Reina в Стамбуле покинул город сразу после нападения. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на газету Hurriyet, Абдулгадир Машарипов забрал с собой четырехлетнего сына.

По данным СМИ, сразу после теракта Машарипов отправился в свою квартиру, где его ждали супруга и двое детей. Однако боевик взял одного мальчика и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что полицейские задержали жену стамбульского убийцы и допросили ее. Именно она рассказала сотрудникам правоохранительных органах о пособниках своего мужа, а также предоставила данные о ячейке ИГИЛ* в Стамбуле.