Китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР «Женьминь жибао», предрек войну США с Китаем. Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания.

Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий», — говорится в материале. «Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение», — резюмирует автор заметки.

Источник: Лента.ру