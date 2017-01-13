Готовится проект предложений в связи с изменением правил усыновления в Азербайджане

Начальник отдела юридического обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, отвечая на запрос АПА, сообщила, что исходя из утвержденной решением Кабинета Министров за №81 «Программы по устранению социальных проблем, создающих условия для торговли людьми», подготавливаются предложения по усовершенствованию правил усыновления.

По ее словам, в Азербайджане правила усыновления регулируются Семейным кодексом: «Подготавливается проект предложений по усовершенствованию правил усыновления Семейного кодекса, и в особенности по усовершенствованию 120 статьи. Мы хотим усовершенствовать 120 статью. После согласования с имеющими отношение структурами предложения будут представлены Кабинету министров».

Т.Ибрагимова отметила, что в проекте предусмотрено наличие специального порядка усыновления, утвержденного Кабинетом министров: «После изменения Семейного кодекса, Кабинетом министров будет применен специальный порядок. Предусматривается урегулирование ряда проблем в правилах. В проекте показаны правила усыновления, координация между структурами, функции структур и в тоже время контроль за условиями жизни усыновленных детей».