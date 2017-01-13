Полузащитник сборной России Александр Самедов возвращается из «Локомотива» в «Спартак». Клубы договорились о переходе 32-летнего футболиста. Об этом сообщает портал Вести.ру.

В четверг «Спартак» и «Локомотив» провели переговоры о переходе Александра Самедова и пришли к согласию. В ближайшее время Самедов снова станет игроком «Спартака», воспитанником которого он является. 18 января Александр отправится со «Спартаком» на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

Воспитанник «Спартака» Александр Самедов (на фото — архивный кадр, запечатлевший Александра Самедова в его бытность футболистом «Спартака») перешел в «Локомотив» в 2005 году. Александр также выступал за «Москву», московское «Динамо», снова «Локомотив». Осенью у Самедова произошел конфликт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным, после чего Александр решил вернуться в родной клуб.

«Свины», «кабаны», «мясо» — так называют футболистов московского «Спартака» и самих себя его болельщики. Александра Самедова из-за его слегка смуглой кожи в свое время фанаты клуба любя прозвали «Копченым поросенком».