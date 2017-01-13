Во время обрушения многоэтажного дома в Стамбуле погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NTV.
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В Сети появилось видео с места обрушения шестиэтажного дома в районе Зейтинбурну Стамбула.
Istanbul Zeytinburnu’da 6 Katli Bir Bina Coktu…
Iste Ilk Goruntuler… pic.twitter.com/w5UbhL5Sje
— Güneydoğu SONDAKİKA (@GdSonYedek) 13 января 2017 г.
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В стамбульском районе Зейтинбурну обрушилось шестиэтажное здание, сообщает в пятницу «Тренд» со ссылкой на телеканал NTV.
В результате обрушения один человек погиб, пятеро получили ранения.
На место происшествия направлены спасатели и бригады скорой помощи.
Сообщается, что в здании никто не проживал.