Заслуженная артистка России и режиссер Вера Глаголева рассказала «Москва-Баку» о дружбе с азербайджанским художником Таиром Салаховым и о своих впечатлениях от Баку.

— Вера, достаточно ли один раз посетить город, чтобы узнать его, по-настоящему почувствовать и полюбить?

— Могу рассказать вам историю моего знакомства с Баку. Я была там не один и не два раза, обожаю этот город за то, что там умеют при абсолютно современном ритме жизни, сохранять старину. Гулять в Старом городе сплошное наслаждение — было и есть. Еще в первый свой приезд поняла, что мне здесь очень хорошо. В начале 80-х годов, снимаясь в дипломной работе студента ВГИКа, прилетала в Баку досниматься в летних сценах.

— Теперь вы сами режиссер. Как оцениваете Баку с режиссерской точки зрения?

— Здесь можно снимать и снимать: много интересных мест, яркая натура, прекрасный климат. Но в те годы я была совсем молодой актрисой и об этом не думала. По-настоящему я увидела Баку глазами известного азербайджанского художника. Дружба с чудесным Таиром Салаховым совершенно по-новому открыла мне Баку.

— Что вы увидели глазами Таира Салахова?

— Ему знаком каждый камень в этом городе, особенно в старой его части. Так много человек знает, что диву даешься! А какие он делает потрясающие фотографии! Лично для меня это не удивительно – он художник, видит мир по-своему не только, когда пишет картины. Черно-белые фотографии около Девичьей башни, снимки, на которых запечатлены старые улочки Баку — они великолепны.

У него в мастерской есть проход на крышу дома. Поверьте, впечатления от красоты Баку, который ты осматривал с высоты птичьего полета, остаются с тобой на всю жизнь.

Глядя на работы Салахова, сразу узнаешь, что это именно он. Его манеру ни с кем спутать невозможно. Даже по фрагменту картины понимаешь, что это Таир Салахов. Он пишет картины, которые потрясают каким-то светом, полотна излучают состояние его души. Человек он очень мудрый, позитивно настроенный на людей, на жизнь. Несет другим добро. Была на его выставках в Москве в Третьяковской галерее.