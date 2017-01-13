С 10 по 23 января в Сочи проходит 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН — 2017», в котором принимают участие команды из разных стран, в том числе «Сборная Баку» из Азербайджана. Накануне в СМИ появилась информация, вызвавшая негативную реакцию в Азербайджане, о том, что президент Международного союза КВН Александр Масляков пригласил в Сочи команду из Нагорного Карабаха.

МИД Азербайджана, ВАК России и другие общественные организации резко отреагировали на данное сообщение, как на провокацию и обратилась к руководству клуба с просьбой отстранить команду из оккупированного Нагорного Карабаха. Кстати, информация о том, что команда из Нагорного Карабаха приглашена на фестиваль в Сочи, появилась впервые на официальном сайте Международного союза КВН, правда, позже она стала недоступна.

Следует напомнить, что ежегодно в зимнем фестивале «КиВиН» принимают участие сотни команд из разных городов России, а также сборные из бывших стран СНГ. В этом году в фестивале непонятно пока по каким причинам оказалась в заявке команда из оккупированного Нагорного Карабаха «С хлебом и солью». Как сообщают армянские СМИ, команда уже в третий раз приезжает в Сочи и планирует пробиться в телевизионную лигу.

Для прояснения ситуации корреспондент «Москва-Баку» связался с бессменным режиссером КВН и супругой Александра Васильевича Маслякова Светланой Масляковой. Вот что она сказала:

— Александр Васильевич пока находится в отпуске. Мы вылетаем в Сочи на фестиваль 16 января, когда будем на месте, тогда и узнаем какие команды принимают участие. Об участии команды из Карабаха «С хлебом и солью» мне и Александру Васильевичу пока ничего неизвестно, поэтому размышлять на эту тему не могу, — рассказала она.

Ведущий «Премьер-лиги» КВН Александр Масляков-младший, со слов его пресс-секретаря, также не в курсе об участии команды из Нагорного Карабаха в фестивале.