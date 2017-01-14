Скандал с компроматом на новоизбранного президента США Дональда Трампа является краткосрочным и потому он никуда не уйдет от обвинений в зависимости от президента РФ Владимира Путина.

Об этом в своей статье на «Апострофе» написал российский политолог Андрей Пионтковский.

Он отметил, что обвинения в адрес Трампа порождают не такие спорные доклады, а его собственное необъяснимое поведение.

«До последнего времени Трамп отрицал очевидное — хакерские атаки Москвы. А ведь это не доклад какого-то бывшего английского разведчика, а единодушное мнение всего американского разведывательного сообщества. И Трамп бесконечно повторяет как заученную бредовую мантру, что «наш враг ИГИЛ, а Путин сражается с ИГИЛ, поэтому нам нужно с ним объединиться и сражаться вместе». Почему он это повторяет, я не знаю. Или потому что он такое вытворял в отеле на кровати Обамы, или потому что искренне в эту мантру верит, потому ему внушили другие агенты Москвы, более опасные, чем Манафорт и Пэйдж — Генри Киссинджер, его советник Томас Грэм, Дмитрий Саймс, Мэтью Рожански», — написал Пионтковский.

Политолог при этом подчеркнул, что, если бы Трампу дали волю, он из этой позиции и исходил бы. Но Америка — это не диктатура, а страна, где президент — всего лишь нанятый менеджер.