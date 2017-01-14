Военный следственный отдел Следственного комитета России по Выборгскому гарнизону Западного военного округа направил в Выборгский гарнизонный военный суд уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, рядового контрактной службы Эмина Шакирова (фамилии изменены). Наводчик гранатомётного взвода мотострелкового батальона Каменской мотобригады обвиняется в краже.

Нужно сказать, что за время службы в российских Вооружённых силах, ещё до истории с кражей, Эмин зарекомендовал себя не лучшим образом. В Каменке он служит с июля 2015 года, и уже дважды был привлечён к уголовной ответственности. В обоих случаях (кража и грабёж) наказания азербайджанец избежал только благодаря примирению сторон.

Очевидно, те уроки не пошли Шакирову впрок, потому что, по версии следствия, летом 2016 года Эмин обидел старшего лейтенанта Юрия Журавкова. Офицер с декабря 2015 года по апрель 2016 года находился в служебной командировке. Семья Журавкова на это время уехала к родственникам на юг. Квартира пустовала. Только подруга жены старшего лейтенанта периодически навещала жильё Журавковых, чтобы полить цветы. Как раз подруга и подняла тревогу, когда 17 марта прошлого года, зайдя в квартиру, увидела, что балконная дверь вскрыта, а в помещении царит беспорядок. Соседка вызвала полицию. Выяснилось, что злоумышленник похитил имущество в общей сложности на 179 тысяч рублей, в том числе пару телевизоров, зеркальный фотоаппарат, драгоценности, различные инструменты, оргтехнику, продукты.

Розыски привели в квартиру Шакирова, где были обнаружены и изъяты некоторые предметы из похищенного, в частности, карта памяти от фотоаппарата Журавкова и военный рюкзак «Бармица». А 10 этих рюкзаков, безусловно, на законном основании, хранились на балконе Журавкова. Шакиров пошёл в глухой отказ, своей вины не признал, а по поводу флэш-карты и рюкзака заявил, что приобрёл их некоторое время назад у незнакомого военного.

Но главной уликой, изобличившей Эмина, стали отпечатки его пальцев в квартире старшего лейтенанта. В гостях у офицера рядовой никогда не был, так что случайно отпечатки там появиться не могли.

Вскоре уголовное дело по факту кражи будет рассмотрено. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: vyborg-press.ru.