«В прошлом году увеличилось число свадеб с гражданами Турции. Раньше такие браки были крайне редки. Думаю, рост связан с приезжавшими к нам на работу турками, — говорит начальник череповецкого отдела ЗАГС Наталия Лазарева, подводя «свадебные» итоги прошлого года. Всего в Череповце было заключено 97 иностранных браков.

— Остальные иностранные браки уже традиционные: Азербайджан, Таджикистан. Правда, в прошлом году были еще граждане Великобритании. Вот эти бракосочетания более своеобразны, так как мы должны знать, насколько иностранцы владеют русским языком. Кстати, мы отметили, что турки говорят по-русски гораздо лучше, чем азербайджанцы, прожившие здесь не один год».

Источник: cherinfo.ru.