Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«14 января 1992 года — день установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Поздравляю вас с 25-й годовщиной этого знаменательного события, передаю дружественному и братскому народу Турции самые добрые и искренние пожелания. В истории независимого Азербайджана братская Турция является первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Отношения между нашими народами и странами опираются на глубокие исторические корни. За прошедшие годы принцип «одна нация — два государства» охватил все сферы не имеющих аналога в мире азербайджано-турецких связей.

Сегодня наши отношения, построенные на дружбе и братстве, совместными усилиями достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджано-турецкое партнерство служит благосостоянию наших народов, процветанию наших стран, установлению стабильности, мира и спокойствия в регионе. Уверен, что азербайджано-турецкое единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу — постоянного мира и благоденствия», — сказано в поздравлении главы государства.