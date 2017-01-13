Сегодня состоялась церемония награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на сложную жизнь и отсутствие денег. Медведев пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы российские журналисты получали «лайки» от кабмина.

«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», – процитировало главу правительства РИА Новости.

Медведев отметил, что в России самые длинные новогодние праздники. Он добавил, что сегодня они, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

В декабре 2016 года в ходе интервью с ведущими российскими телеканалами Медведев говорил, что «деньги есть, но было сложно». Так премьер ответил на вопрос НТВ относительно дальнейшей индексации пенсий после замены ее во второй половине 2016 года на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, напоминает Republic.