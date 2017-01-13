Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева свидетельские показания дал Фарзали Фарзалиев. Занимавший должность начальника телекоммуникационного узла Сабирабадского района Ф.Фарзалиев подтвердил данные предварительному следствию показания. Он отметил, что подписывал документы по покупке материалов, но не принимал участие в этом процессе.

Адвокаты попросили огласить данные им предварительному следствию показания. В этот момент Ф.Фарзалиев почувствовал себя плохо и потерял сознание. На процессе был объявлен перерыв.

После перерыва для дачи свидетельских показаний был вызван главный бухгалтер Ширванского телекоммуникационного узла Акбер Аскеров. Он отметил, что 90% выделенных средств возвращались обратно в «Aztelekom»: «В наш узел за 5 лет было перечислено 12 миллионов 350 тысяч манатов. 10% этих денег оставалось у нас. Остальную часть я передавал Огтаю Рустамову».

Обвиняемый Огтай Рустамов сказал, что никогда не брал денег у Акбера Аскерова, и сказанное им не соответствует действительности.

Видади Зейналов также выразил отношение к словам свидетеля: «Свидетель говорит, что деньги вернули назад. А как они тогда там работали?

Судья отметил, что в своих показаниях свидетель сказал, что эта работа была реализована на 10 процентов денег.

На заседании ходатайство поднял адвокат обвиняемого Намазали Мамедова. Он отметил, что у его подзащитного умер брат. Адвокат просил суд обеспечить его участие на церемонии похорон. Судья отметил, что не имеет право принимать такое решение.

Кассир Ширванского телекоммуникационного узла Асад Асадуллаев в своих показаниях сказал, что 90 процентов отправленных «Aztelekom» денег были возвращены.

Главный бухгалтер Сабирабадского телекоммуникационного узла Яшар Бабаев подтвердил свои показания, данные на следствии. На суде было отмечено, что часть поступивших в «Aztelekom» денег вновь была возвращена: «Я не знаю, почему деньги возвращались. Я делал то, что мне говорил начальник. Мы только вели документацию. Начальник помимо зарплаты во время праздников и когда я шел на свадьбу давал мне 50-100 манатов».

Были зачитаны его показания, данные следствию. В ходе следствия он отметил, что начальник отдал ему 1000 манатов.

Свидетель же опроверг эту информацию: «Если бы я каждый месяц столько получал, то не брал бы кредиты в трех банках. Может быть это механическая ошибка. Начальник только во время праздников и когда я шел на свадьбу давал мне 50-100 манатов».

Бывший начальник финансового отдела «Aztelekom» Фаиг Джафаров сказал, что отдел занимался прогнозированием финансовых отчетов и подготовкой статистики. Отвечая на вопросы прокурора Фаик Джафаров отметил, что в работе Намазали Мамедова каких-либо проблем не было: «Однако возникла проблема, когда Намазали муаллим работал в Гяндже. Мы подготовили статистические отчеты, после чего увидели, что купленные материалы стоят дороже рыночной цены. В связи с этим мы подготовили отчеты и доложили руководству об этом. Об оценивании проделанной работы я докладывал Магомеду Мамедову».

Затем были объявлены показания, данные свидетелем следствию. В показаниях говорится, что в работе Намазали Мамедова было допущено много недочетов: «Из-за этих недочетов подписанный с Намазали Мамедовым контракт был аннулирован. Однако по указанию руководства Министерства связи контракт был снова подписан. В связи с этим «Aztelekom»-у был нанесен ущерб на крупную сумму».

Свидетель же заявил, что его показания были неправильно поняты и истолкованы по-другому.

Фаиг Джафаров, отвечая на вопрос адвокатов, сообщил, что заказ стоимостью 200 тысяч манатов был поделен на 4 части по 50 тысяч манатов и на каждую часть был проведен отдельный тендер. Однако он не смог объяснить причину этого деления.

Бизнесмен Яшар Алиев сообщил, что взял работу у «Aztelekom» на основании договоренности. Свидетель сказал, что 35% перечисленных за работу денег он отдал главному бухгалтеру Огтаю Рустамову.

Огтай Рустамов сказал, что показания свидетеля ложь, и он никогда не получал деньги от него.

На процессе свидетельские показания также дал Сахиб Алиев, племянник бывшего председателя «Aztelekom» Мухаммеда Мамедова. Он подтвердил данные следствию показания.

Процесс продолжится 18 января.