13-го января президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев ознакомился с пограничным сторожевым судном и новой спецтехникой служебного пользования, построенные в Судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны Госпогранслужбы.

Как передает официальный сайт главы государства, начальник ГПС Эльчин Гулиев рапортовал президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему ВС Ильхам Алиеву.

Глава государства посмотрел фильм, посвященный деятельности сторожевых судов Береговой охраны ГПС.

Президент ознакомился с условиями, созданными в пограничном сторожевом судне «Туфан», который построен в Азербайджане.

Верховный главнокомандующий наблюдал за проходом сторожевых кораблей.

Ильхам Алиев также заложил фундамент очередного сторожевого судна «Туфан» и ознакомился с иной техникой Береговой охраны.