В последнее время старающаяся накалить обстановку на азербайджано-армянской границе Армения вновь совершила провокацию, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

В сообщение говорится, что армяне забросили посредством БПЛА взрывное устройство кустарного производства вблизи линии соприкосновения войск в Товузском районе.

«Использование врагом таких нетрадиционных кустарных взрывных устройств неизвестного производства преследует цель нанести урон личному составу наших подразделений, расположенных на передовой линии, и в особенности жителям населенных пунктов в приграничной зоне.

После обезвреживания устройства во время первичного исследования было выяснено, что оно состояло из электрического детонатора, детонационного шнура, большого количества металлических поражающих элементов и элементов питания для подрыва устройства.

Использование Арменией таких запрещенных международными нормами и нормативами средств, в особенности на азербайджано-армянской границе, преследует цель создать напряженную обстановку, вынудить Азербайджан предпринять ответные меры, тем самым в очередной раз усердно привлечь внимание к конфликту других членов военно-политического блока, в котором состоит Армения.

Министерство обороны сообщает, что ответственность за инцидент, который может произойти, и его последствия ложится на криминальный военно-политический режим Армении», — говорится в сообщении.