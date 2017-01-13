В конце прошлого года в Израиле состоялось свыше двенадцати мероприятий организованных активистами Международной ассоциации Азербайджан-Израиль (АзИз) и мероприятий, в которых принимали участие выходцы из Азербайджана, говорится в сообщении организации.

Как передает Тренд, в середине декабря Еврейский Национальный Фонд — Керен Каемет ле-Исраэль (К.К.Л.) отмечал свое 115-летие, на мероприятии, по случаю которого собрались представители политической и культурной элиты Израиля.

Выступивший на мероприятии генеральный директор К.К.Л. Игаль Ясинов подводя итоги 2016 году, сказал, что особенно гордится двумя проектами, осуществленными в этом году — посадкой рощи в память о 200000 солдат-евреев погибших в годы второй мировой войны и посадкой рощи из 613 деревьев, в честь 613 мирных жителей погибших в Азербайджанском городе Ходжалы от рук армянских оккупантов.

25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка совершили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Также в Израиле прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству репатриантов в Иерусалиме. Благодаря поддержке депутата горсовета Иерусалима, Марины Концевой ассоциация «АзИз» получила возможность организовать экспозицию, рассказывающую об Азербайджане и жизни выходцев из Азербайджана в Израиле. Каждый посетитель экспозиции получил в подарок журнал Баку, предоставленный Фондом Гейдара Алиева.