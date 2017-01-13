«Выяснилось, что на проходящем в Сочи фестивале «Клуба весёлых и находчивых» (КВН) принимают участие две команды, представляющие самопровозглашенную «Нагорно-карабхскую республику». В связи с этим Министерство молодежи и спорта выразило протест международной федерации и телеканалу, который транслирует фестиваль. Наша команда донесла этот протест до нужных адресов».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев. Он сказал, что сегодня международная федерация должна выразить свое отношение к данному вопросу: «Или эти команды будут участвовать на фестивале, представляя Азербайджан под именем Ханкенди, или же они должны будут оставить «КВН». В противном случае, Азербайджан имеет право отказаться от участия в конкурсе. Руководство международной федерации проинформировано об этом».

Замминистра также добавил, что Азербайджан уже на протяжении долгого времени участвует в «Клубе весёлых и находчивых», в котором наша страна добилась больших успехов.

В свою очередь гендиректор АМиК Александр Масляков в интервью Азербайджанскому Клубу Веселых и Находчивых заявил, что «ни одна команда в Клубе не представляет «НКР»». «Мы следим за этой ситуацией и не допустим такого рода провокаций», — сказал он.