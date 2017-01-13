В Насиминском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего командующего Военно-морских сил Минобороны, вице-адмирала Шахина Султанова.

По информации АПА, Ш.Султанов попросил у суда время для подготовки к последнему слова.

Напомним, что Республиканская военная прокуратура распространила заявление о проведении проверки в ВМС, в ходе которых были обнаружены правонарушения.

В связи с обнаруженными правонарушениями Республиканской военной прокуратурой по соответствующим статьям было возбуждено уголовное дело. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший командующий Военно-морскими силами, вице-адмирал Шахин Султанов. На основе представления Республиканской военной прокуратуры 23 апреля Бакинский военный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Ш.Султанов обвиняется по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере). В настоящее время по уголовному делу продолжают вестись следственные действия.

Некоторое время назад в Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего командующего ВМС Азербайджана, вице-адмирала Шахина Султанова. Суд удовлетворил ходатайство и вынес постановление о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Отметим, что в связи с тем, что у Бакинского военного суда нет большого зала заседаний, дело рассматривается в административном здании Насиминского суда.