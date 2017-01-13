Приглашение на международный фестиваль КВН в Сочи команд созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанного режима Нагорного Карабаха преследует цель политизации культуры и движения КВН, несовместимо с целями и намерениями этого движения и противоречит стратегическим партнерским связям между Азербайджаном и Россией, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана выражает сожаление и недовольство по поводу приглашения команд непризнанного режима на фестиваль КВН, который проходит с 10 по 23 января в Сочи.

Общественность Азербайджана, поклонники КВН протестуют против этого, оценивая данное действие как провокационный и предвзятый шаг, отмечает МИД.

Вся международная общественность признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, говорится в заявлении МИД.

Международный союз КВН и творческое объединение «АМИК», создав условия для участия в фестивале команд непризнанного режима “С хлебом и солью” и “DeleYaman”, демонстрируют недружественное отношение, поддерживая нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорится в заявлении.

Подобные действия служат поощрению и пропаганде армянской агрессии, непризнанного режима, созданного в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий, сепаратизма, отмечает МИД.