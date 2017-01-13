«Повышение стоимость импортируемого в нашу страну бензина марки Aİ-95 премиум не окажет влияния на экономику Азербайджана».

Об этом в интервью Olke.az заявил депутат от Партии Ени Азербайджан, экономический эксперт Айдын Гусейнов.

По его словам, повышение цен на бензин марки Aİ-95 не затронет средние и бедные слои населения:

«Потому что бензин этой марки обычно покупали богатые люди. Большинство водителей в Азербайджане покупали бензин местного производства марки Aİ-92. Поэтому повышение цен на Aİ-95 не вызовет никакого беспокойства у большей части населения. В настоящее время стоимость бензина марки Aİ-95 составляет 1,05 маната. Лишь небольшое число водителей заливает этот бензин. Спрос на бензин этой марки намного ниже спроса на бензин марки Aİ-92. Так как Aİ-95 заливают богатые люди, то повышение стоимости не ударит по ним. Так как Aİ-95 импортируется из других стран, цены на него не регулируются Тарифным Советом».

Депутат отметил, что причиной повышения стоимости бензина это марки является его импорт из-за рубежа:

«Стоимость на импортируемые товары меняется в зависимости от курса валюты. С этой точки зрения, в будущем цены на бензин марки Aİ-95 будут меняться в зависимости от курса национальной валюты и цены на премиумный бензин в мире. Подорожание не коснется производимого в стране бензина Aİ-92, который заливают большинство водителей. Цены на Aİ-92 и на дизельное топливо не изменятся».