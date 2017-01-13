Если какие-либо организации хотят приобрести 25% газопровода в Грузии, пусть покупают. Об этом заявил на пресс-конференции 13 января премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его заверению, энергетическая безопасность страны от этого никак не пострадает. Напротив, в Армении она выше, чем во многих европейских странах. «Должны ли мы работать над безопасностью? Конечно. Но на данный момент угрозы нет. Даже если они (Госнефтекомпания Азербайджана – ред.) захотят купить эти 25%, никакой угрозы нет. Это не контрольный пакет. А авария на газопроводе может случиться в любом случае. Но газ в ваших домах будет всегда. После 90-ых не было случая, чтобы было иначе. Так что не беспокойтесь. Всё будет хорошо», — сказал Карапетян (цитата по News.am).18

Чтобы иметь дублирующий канал газа на случай ЧП, Армения продолжает обсуждать различные возможности с Ираном и Туркменистаном, добавил он.

Ранее правительство Грузии заявило о планах продать 25% акций грузинской нефтегазовой корпорации, владеющей транзитным газопроводом «Северный Кавказ – Закавказье», идущим из России в Армению.